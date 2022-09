Le Marche in lutto piangono Mattia. «Trovato quando la mamma è stata dimessa dall'ospedale»

ANCONA - Mattia Luconi è la dodicesima vittima dell'alluvione che giovedì 15 settembre ha sconvolto le Marche e trascinato il Senigalliese nell'incubo. Dodici vittime accertate, mentre si continua a cercare senza sosta Brunella Chiù di 56 anni, mamma di Noemi trovata senza vita poche ore dopo essere stata trascinata via dall'onda di fango e detriti che ha travolto Barbara, Pianello di Ostra e Trecastelli, mentre a Senigallia il fiume Misa fuori controllo tracimava dagli argini e sommergeva mezza città. Fino a poche ore fa il piccolo Mattia, 8 anni, risultava disperso assieme a Brunella: il suo corpicino è stato avvistato dalla dipendente di un'associazione culturale in un campo a Passo Ripe, nel comune di Trecastelli, a poca distanza dal letto del fiume Nevola, ma a 13 chilometri di distanza dal punto in cui il bambino è scivolato via dalle braccia della mamma Silvia Mereu.

«Mattia ritrovato quando mamma Silvia è stata dimessa»

Laura Patrignani, farmacista e collega di Silvia Mereu, la madre di Mattia ha saputo la notizia del ritrovamento del corpo del bambino da alcuni clienti: «È una tragedia immane ma adesso Silvia avrà un corpo su cui piangere. Se lo sentiva: è voluta uscire il prima possibile dall'ospedale per andare a cercare il figlio. Secondo me non è un caso che sia stato ritrovato proprio quando è stata dimessa». La potenza dell'amore di una mamma per il figlio e di un figlio per la mamma. Lo strazio di due genitori che non potranno vedere crescere il loro bambino. Il dolore per queste morti assurde, che rimbomba nei paesi invasi dal fango, dove si continua a spalare incessantemente alla ricerca di una normalità perduta per sempre.