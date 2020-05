Bandiera Blu, che bello il mare delle Marche: confermati i 15 vessilli. Solo 3 regioni ne hanno di più

ANCONA - Sarà un'estate particolare, in piena Fase 2 per l'emergenza Coronavirus, ma l'assegnazione della Bandiera Blu rimane un riconoscimento ambitissimo in chiave turistica e ambientale. E le Marche, pur non conquistandone di nuove, rimane tra le regioni più premiate d'Italia con i suoi 15 vessilli, tutti confermati. Solo 3 regioni ne hanno di più: Ligurai (32), Toscana (20) e Campania (19). la Puglia ne ha 15 come le Marche.

I riconoscimenti assegnati dalla FEE (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'educazione ambientale) vanno ai comuni con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. I comuni delle Marche premiati sono Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Sirolo, Ancona con la baia di Portonovo, Numana, Potenza Picena-Porto Potenza Picena, Civitanova Marche, Fermo-Lido, Pedaso, Cupra Marittima,Grottammare, San Benedetto del Tronto,

