Ballottaggi nelle Marche: alle 12 a San Benedetto alle urne il 10,22% degli elettori, a Castelfidardo l'11,07

ANCONA - Affluenza alle urne in calo nelle Marche. Secondo il primo rilevamento dei dati alle 12 di oggi, domenica 17 ottobre 2021, per i due ballottaggi nelle Comunali a San Benedetto e a Castelfidardo. A San Benedetto è andato a votare il 10,22% contro il 13,55% del primo turno; mentre a Castelfidardo la percentuale dei votanti, sempre alle 12, è stata dell'8,97% contro l'11,07% del primo turno. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di stasera e riapriranno alle 7 di domani per chiudere alle 15.

