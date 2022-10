ANCONA Porte girevoli in Consiglio regionale. Nel turn over innescato dalla rivoluzione in giunta dopo la diaspora degli assessori eletti in Parlamento, si inseriscono anche i cambi al vertice nelle commissioni permanenti dell’Assemblea legislativa. Con il consigliere leghista Andrea Antonini diventato assessore - con deleghe allo Sviluppo economico ed all’Agricoltura che furono del vicepresidente Mirco Carloni - si libera lo scranno della presidenza della III Commissione - quella al Governo del territorio - ed il nome più quotato per la successione è quello del fanese Luca Serfilippi. Anche lui esponente del Carroccio, ricopre già l’incarico di consigliere segretario nell’Ufficio di presidenza del Consiglio, dunque l’effetto domino lascerebbe un’altra casella da riempire. In questo caso, si sta pensando di dare l’incarico al consigliere del Fermano Marco Marinangeli, così la Lega avrebbe completato il puzzle. In casa Fratelli d’Italia, invece, la casella da riempire è quella della presidenza della commissione Sanità.



La sanità



Un incarico ricoperto dalla coordinatrice regionale del partito Elena Leonardi fino all’elezione in Senato. In pole per sostituirla ci sarebbe il pesarese Nicola Baiocchi, già membro della commissione. L’altro esponente del partito che fa parte di quella stessa commissione è il capogruppo Carlo Ciccioli, per il quale si starebbe cercando un posto in un ufficio romano. Se il progetto di trasferimento nella Capitale non dovesse andare in porto, verrà comunque «valorizzato», come sottolineato dal governatore Francesco Acquaroli. E gestire la commissione Sanità potrebbe essere nelle sue corde, data anche l’esperienza professionale nel campo. Ma è una strada decisamente in salita. Il quadro delle commissioni verrà definito a stretto giro di posta, mentre non è ancora stato deciso chi sostituirà il neo assessore Goffredo Brandoni nel consiglio di amministrazione di Ancona International Airport - da cui si è nel frattempo dimesso per incompatibilità tra le cariche - come rappresentante della Regione.