Autostrade, primi segnali del rientro post-Ferragosto nelle Marche: sull'A14 traffico intenso. Ecco dove

ANCONA- Primi segnali del rientro post-Ferragosto anche nelle Marche. Stamattina (17 agosto) il sito Autostrade per l'Italia segnalava una serie di rallentamenti sul tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto.

Code a Loreto

Nello specifico a Loreto (al chilometro 245.5 in entrambe le direzione) vengono segnalate dalle 10 code in uscita per traffico intenso.