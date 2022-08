Autostrada A14, traffico intenso e code da Grottammare a Civitanova. Chiuso per smottamenti (da pioggia) un tratto di Metaurense

Traffico intenso nel tratto marchigiano dell'autostrada A14. Rallentamenti segnalati tra Senigallia e Ancona Sud per pioggia. Code a tratti tra i caselli di Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione Ancona. Coda e traffico congestionato anche in uscita a Civitanova per chi proviene da Pescara. Code a tratti anche tra Grottammare e Fermo e tra Gottammare e Porto San Giorgio.

Tutta la rete

Traffico intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo ultimo fine settimana di agosto, contrassegnato dal bollino rosso. I maggiori flussi di traffico si sono verificati verso nord e in direzione dei grandi centri urbani e hanno fatto registrare una circolazione sostenuta ma scorrevole. Traffico sostenuto ma scorrevole anche in direzione sud, per i vacanzieri di inizio settembre.

Monitoraggio Anas

Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la situazione per prevenire qualsiasi disagio. Nella giornata di sabato il traffico è stato sostenuto ma scorrevole sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” con qualche rallentamento nella mattinata, a Tarsia in provincia di Cosenza a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Circolazione sostenuta anche sulla SS 9 “via Emilia” nel Riminese e lungo la SS 16 “Adriatica” a Ravenna. Infine, nelle zone di montagna, si sono registrati rallentamenti lungo la SS 26 dir “della Valle d’Aosta” nei pressi di Courmayeur.

Chiuso il tratto della Metaurense a Urbania

Effetto pioggia: dal tardo pomeriggio di sabato i temporali hanno causato alcuni smottamenti che, nel dettaglio, hanno comportato la chiusura di un tratto della SS 745 “Metaurense” ad Urbania (senza però aver comportato particolari disagi alla circolazione, anche grazie all’istituzione dei percorsi alternativi e alla gestione del traffico in loco da parte delle squadre Anas).