Autostrada A14, chiuso per una notte il casello Civitanova-Macerata. Ecco quando

Civitanova Marche-Macerata

MACERATA - SullaBologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Ancona-Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Loreto.