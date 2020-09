Autostrada A14, chiusa la rampa che la collega alla A25 per Roma. Ecco quando e il tragitto alternativo

ANCONA - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dal giorno 21 al giorno 25 settembre 2020 sarà disposta la chiusura della rampa di interconnessione tra l'autostrada A14 e l'autostrada A25 limitatamente al traffico proveniente da Ancona e diretto in A25. Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per i veicoli provenienti da Ancona e diretti in A25, si consiglia di uscire dalla A14 allo Svincolo di Pescara Ovest / Chieti e di entrare in A25 in direzione Roma/L'Aquila attraverso lo Svincolo di Villanova. © RIPRODUZIONE RISERVATA