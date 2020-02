Lavori in galleria, chiuso di notte un tratto dell'autostrada A14. Ecco quando e i percorsi alternativi

ANCONA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione all'interno della galleria "Vinci", previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di lunedì 24 febbraio alle 6 di martedì 25, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. Di conseguenza non si potrà usufruire delle aree di servizio "Piceno ovest" e "Piceno est", entrambe all'interno del tratto chiuso. In alternativa si consigliano itinerari alternativi: 1) verso Pescara/Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, proseguire sulla Statale 16 Adriatica, in direzione del capoluogo abruzzese con rientro sull'autostrada A14 a Grottammare; 2) verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, si consiglia di proseguire sulla Statale 16 Adriatica, verso il capoluogo marchigiano per rientrare poi in A14 a Pedaso. © RIPRODUZIONE RISERVATA