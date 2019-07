L'ateneo di Camerino in lutto per la morte dell'architetto Cristiano Toraldo di Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'architetto fiorentino Cristiano Toraldo di Francia, passato alla storia dell'architettura per essere stato il fondatore del gruppo d'avanguardia Superstudio con Adolfo Natalini nel dicembre 1966, progettista visionario e disinvolto tra arte design, è morto la scorsa notte all'età di 77 anni.Dal 1994 viveva e lavorava nelle Marche, a Filottrano, dove si era trasferito dopo l'invito a prendere parte alla fondazione della Facoltà di Architettura dell'Università di Camerino nella sede di Ascoli Piceno, presso la quale ha insegnato fino al pensionamento. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Camerino: "Il rettore e l'intera comunità universitaria si stringono attorno ai familiari del Prof. Cristiano Toraldo di Francia, docente della Scuola di Architettura e Design del nostro Ateneo, esprimendo le più sentite condoglianze. Unicam ricorda la competenza, la preparazione, la passione per la ricerca e la didattica che sempre hanno contraddistinto la sua figura di docente universitario, unitamente ad una straordinaria umanità e vicinanza ai sogni e alle aspirazioni degli studenti, per i quali è sempre stato punto di riferimento unico e insostituibile. Arrivederci Professore, grazie".