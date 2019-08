Assicurazione in prima classe online: Marche, ecco dove si spende di più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruotead Ancona era pari a 558 euro (-2% in un anno), vale a dire l’8,5% in più rispetto alla media regionale (514,43 euro); ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 7% a seconda della città di residenza.Secondo le rilevazioni di Facile.it Ancona, con una migliore offerta pari a 240,70 euro, si posiziona a metà della classifica marchigiana; a parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista anconitano in prima classe di merito è, ad esempio, il 5% più alta rispetto a quella rilevata per un automobilista residente a Urbino (229,91 euro), ma anche il 2% più bassa rispetto a un guidatore residente a Pesaro (245,19 euro).Scorrendo la classifica regionale emerge che Pesaro è la città marchigiana dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; qui la miglior tariffa per gli automobilisti più virtuosi è pari a 245,19 euro. Alle spalle di Pesaro si posiziona Fermo (242,66 euro), che batte per un soffio Macerata (241,06 euro). Ad Ancona la tariffa più bassa dedicata ad un conducente in prima classe è risultata pari a240,70 euro, mentre ad Ascoli Piceno il miglior premio disponibile è pari a 238,85 euro. Ultima in classifica è Urbino che, con una miglior tariffa pari a 229,91 euro è risultata essere la città marchigiana più economica per gli automobilisti in prima classe di merito.