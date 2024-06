La giacca e la cravatta, a dire il vero, le ha indossate poche volte. Anche nelle aule anconetane di Palazzo del Popolo dove per due mandati consecutivi (dal 2013 al 2023) ha ricoperto il ruolo di assessore allo sport. Andrea Guidotti, oggi, è tornato a pieno regime in panchina. Nel suo habitat naturale. Anche se non aveva mai abbandonato il proprio posto. È l’allenatore della Publiesse Pallamano Chiaravalle, fresca di promozione in Serie A Gold. Le urla, le pacche sulle spalle, la grinta e il carattere di un tecnico combattente. Che ha fatto la storia dell'handball marchigiana e nazionale.



Guidotti: come è tornare a casa?

«Non ho mai abbandonato la pallamano neanche quando ero assessore allo sport del Comune di Ancona. Certo, farlo con la mente libera e a tempo pieno è sicuramente più emozionante. Poi, in questa stagione, c'è stata una ricorrenza speciale da festeggiare».

Quale?

«Quest’anno, tra le varie altre cose, ho raggiunto i miei primi 40 anni nell’universo dell’handball. Un bel traguardo che mi stimola a proseguire ancora e con maggior vigore».

Andrea Guidotti nel 2024.

«Un uomo di mezza età che sogna e vive di forti emozioni come un bambino».

Il momento più bello in panchina.

«Se l’entusiasmo, dopo 25 anni da allenatore, non mi ha mai abbandonato è solo perché i momenti belli vissuti con i ragazzi sono stati tantissimi. Sono un coach che pretende tanto ma ho sempre dato altrettanto. Credo sia questo il segreto».

Dovesse sceglierne alcuni?

«La vittoria a inizio carriera dello Scudetto studentesco con un gruppo di ragazze fantastiche del Liceo scientifico nel 1999. Poi la successiva partecipazione al Mondiale di Strasburgo e ancora l’impresa sportiva vissuta tra la mia gente».

Gli anni d’oro di Ancona.

«Proprio quelli. Dalla memorabile prima promozione in Serie A fino al trionfo nel 2009 in Coppa Italia di A con la Luciana Mosconi Ancona. Abbiamo scritto un pezzo di storia con il trasporto di una città intera. Ovviamente, l’ultimo traguardo è sempre meraviglioso. Non posso che pensare a qualche giorno fa allo storico approdo in A Gold con il Chiaravalle. La gioia, l’invasione di campo, gli striscioni. Un motivo di lustro per la città chiaravallese con la Publiesse Pallamano del mitico Presidente Gianluca Maltoni. Una figura fondamentale per tutto il mondo sportivo».

Il giorno più brutto?

«Impossibile dimenticare. La scomparsa nel 2020 di Lorenzo Guzzini, una parte di me. Mio primo allenatore poi compagno di squadra e quindi presidente. Con lui ho condiviso 37 anni della mia vita. Icona della pallamano italiana, un vuoto incredibile».

Dopo la vittoria nei playoff e la promozione di Chiaravalle a cosa ha pensato?

«Ai ragazzi impazziti per il loro sogno raggiunto, li ho visti sudare in ogni allenamento. Compiere sacrifici da professionisti veri, rinunce, viaggi lunghissimi. È stato il giusto premio, la ricompensa meritata per un cammino estenuante».

E poi?

«Alla speranza che nuovi sponsor possano avvicinarsi al nostro mondo. Serve più che mai impulso per dare linfa vitale. Solo così sarà possibile il raggiungimento di grandi obiettivi. Dai settori giovanili alle prime squadre maschile e femminile. In questi aspetti credo fermamente da sempre».

Torniamo indietro. Cosa si porta dietro dall'assessorato?

«Tante gioie. È stato un autentico privilegio poter servire per così tanto tempo (dal 2013 al 2023, ndr) la mia città nel mondo dello sport. Contribuire alla crescita locale di ciò che amo è un qualcosa di estremamente appagante. La mia vita. Al di fuori della famiglia, come giusto che sia, che resta al primo posto».

Scaramanzie.

«Ogni stagione una diversa. Ma non si possono svelare perchè si perderebbe il senso di tutto».

Dove nasce l'amore per la pallamano e lo sport in generale?

«Alle scuole medie del Pinocchio. Ero molto giovane ma ricordo tutto. Grande merito lo ha avuto un professore, Leonardo Maccioni. Una volta sbarcato nel mondo universitario del Cus Ancona è diventato un grande amore. Da lì me lo porto dietro in ogni contesto e spero che anche i miei figli, relativamente allo sport, ne facciano parte della loro vita».

Il sogno nel cassetto.

«Un mondo più etico, e dico davvero che il primo sogno sia quello. Questa parola viene utilizzata tantissimo, da molte persone, ma è inflazionata. Per avere valore dovrebbe essere supportata da sostanza e fatti, cose che non sempre viaggiano a braccetto. Parlo di qualsiasi ambito».

Uno più basico?

«C’è, forse non è neanche uno solo. Ma non posso svelarli. Ecco, in questo mi avete scoperto, sono scaramantico».