Ascoli, Valditara fa il punto sul Pnrr: «Avevamo 3,9 miliardi per le scuole. Ne abbiamo trovati anche altri​»

ASCOLI PICENO- «Originariamente il Pnrr prevedeva 3,9 miliardi di euro per la riqualificazione del patrimonio scolastico italiano. Ho fatto una rapida verifica con gli uffici per capire dove potevamo reperire altre risorse, nonostante fosse già una cifra imponente». Lo ha ricordato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, durante un incontro ad Ascoli Piceno sul Dl Sisma.

La risorse aggiuntive

Abbiamo scovato risorse aggiuntive per 1,2 miliardi di euro: quindi abbiamo 5,1 miliardi di euro per la riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e l'abbattimento di barriere architettoniche per tutta la scuola italiana».