Nell’estate del 1984 in radio imperversa Gianna Nannini con Fotoromanza. All’ombra della Lanterna approdano Roberto e Gianluca. Sono entrambi giovanissimi e di belle speranze. Per loro c’è un posto nella Genova blucerchiata. Ad un tratto i due si vedono, si scelgono. Inizia la storia. Quella di una grande ed eterna amicizia. La vita disegna successi e trionfi. E spesso anche lacrime. «Un grande dolore». Poche parole raccontano tutto. Roberto Bocchino non trattiene le emozioni. Ex portiere di Sampdoria e Ascoli, amico storico di Gianluca Vialli, una vita trascorsa sul campo e fuori insieme a lui. Luca è suo testimone di matrimonio, proprio ad Ascoli.

APPROFONDIMENTI L'INDISCREZIONE Vialli morto, l'amico Roberto Mancini come sta? La rivelazione di Zazzaroni: «Sta versando tantissime lacrime. Ha perso un pezzo di vita» IL RICORDO Vialli, Arianna Mihajlovic posta la foto di Gianluca con Sinisa: «Sai quante partite lassù» PRIMO PIANO Calcio in lutto, è morto Gianluca Vialli IL LEADER Vialli, l'abbraccio più grande. Quando disse: «La vita è 10% cosa ti accade e 90% come reagisci». Le foto e le frasi più belle IL DOLORE Morto Gianluca Vialli, nuovo lutto nel calcio dopo Mihajlovic e Pelè. Da gemello del gol con Mancini a campione d'Europa in lotta con un tumore



Un testimone speciale



È il 1991 e Bocchino convola a nozze con Rita Spalvieri, figlia di Franco, per lungo tempo presidente della Cassa di Risparmio di Ascoli e della Fondazione Carisap. «A dire la verità ero io che mi sposavo, ma quel giorno i flash dei fotografi furono solo per lui», racconta Bocchino, come ha fatto in passato, il suo legame con Vialli. Roberto e Gianluca si incontrano alla Sampdoria nei primi anni Ottanta. E sono pieni di sogni. Bocchino si fa le ossa in Serie C/2 con l‘Asti prima di approdare in Serie A, sponda blucerchiata, in qualità di riserva di Ivano Bordon e di Guido Bistazzoni poi. Vialli arriva dalla Cremonese, dove in quattro campionati con la maglia grigiorossa mette a segno 105 presenze e 23 gol e diventa uno dei protagonisti della squadra che, dopo 54 stagioni, ottiene la promozione in massima serie. Si conoscono e scatta subito l‘intesa tra i due. «Vivevamo nello stesso appartamento a Genova e l‘amicizia si è fatta sempre più forte. Eravamo giovanissimi, in una città che all’inizio non era la nostra, ci siamo sorretti a vicenda. Io restai in blucerchiato fino al 1988, poi breve parentesi a Casale e approdo ad Ascoli come vice di Andrea Pazzagli. Ma l’affetto con Vialli è indissolubile».

L’uno c’è sempre per l’altro. «Quando ti sposerai, io sarò il tuo testimone, era stata la promessa di Gianluca. Così accadde». Matrimonio sotto le Cento Torri, tra gli invitati anche l’inseparabile Roberto Mancini, Fausto Pari, Pietro Vierchowod. «Mi fece un regalo d’eccezione: un orologio d’oro con su scritto “Con affetto, Luca”».

Sul campo le strade tra i due si incrociano in occasione delle sfide tra Ascoli e Samp tra il 1988 e il 1992, nelle quali l’attaccante spesso è protagonista. Bocchino appende gli scarpini al chiodo e diventa preparatore dei portieri del Picchio. Vialli passa alla Juventus, poi vola a Londra con la maglia del Chelsea: la sua bacheca si impreziosisce con tanti trofei. Ma il legame con il passato non si sfalda. «In tutti questi anni Luca, Roberto e gli altri compagni di tante avventure alla Samp trovavamo sempre un modo per incontrarci».



La reunion



Negli ultimi periodi anche una chat di gruppo grazie alla quale restare in contatto. E si danno appuntamento. Qualche anno fa tutti si ritrovano insieme in una notte milanese, in occasione della consegna nella Sala Buzzati del premio “Il bello del calcio”, assegnato proprio a Vialli. L‘evento viene immortalato dai social dei campioni: ci sono anche Mancini, Vierchowod, Cerezo, Mannini, Ivano Bonetti, Lanna, Nuciari, Salsano, Pari, Invernizzi e Pagliuca. «Nella scorsa primavera l’ultimo incontro: nonostante la gravità della malattia, Gianluca non volle mancare all’evento con i suoi amici». Perché nella vita si possono percorrere strade differenti, ma si può camminare sempre accanto.