Azienda leader del fast food assume nelle Marche: ecco in quale provincia

ASCOLI - Iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 74 addetti da inserire nel settore della ristorazione e del fast food per un’azienda leader in Italia.

Ai candidati verrà richiesto di effettuare preparazione del cibo, servizio ai tavoli e pulizia dei locali. Il contratto prevede un inserimento iniziale a tempo determinato con concrete prospettive di stabilizzazione e crescita professionale, anche attraverso corsi di formazione. La ricerca è attiva in alcune regioni d’Italia: nelle Marche la ricerca riguarda 10 addetti ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto