ANCONA - A volte ci mette lo zampino pure la sfortuna. E va detto che al Sanzio capita spesso, purtroppo. La malasorte a cadenza regolare è stata registrata domenica sera sulle frequenze dell’aeroporto delle Marche, quando si apprestava a partire il secondo tempo della continuità territoriale targata SkyAlsp. Da ieri, infatti, la compagnia altoatesina avrebbe dovuto operare le rotte su Milano e Napoli con gli Atr.

Indietro nel tempo

Un ritorno al passato (era la tipologia di aeromobile utilizzata da Aeroitalia, come richiesto dal bando) rispetto ai rapidissimi Dash che SkyAlps aveva portato sulle piste del Sanzio dal 1° aprile. Cambio in corsa dovuto al fatto che i due collegamenti vengono coperti con aerei noleggiati e, sul mercato, erano stati trovati gli Atr. Poco male: l’importante è poter raggiungere la destinazione. Ma è proprio qui che si è inceppato il meccanismo. Domenica sera, mentre l’Atr stava viaggiando (vuoto) verso il Sanzio per posizionarsi sulla pista e ripartire l’indomani mattina alle 8 alla volta di Milano, ha subito un guasto e non è più potuto decollare. E ancora ieri sera stavano aspettando il pezzo di ricambio.

Cambio di programma

Nel frattempo, dai tabelloni dell’aeroporto sono spariti i voli di andata (alle 8 e alle 16) e ritorno (alle 11,30 e alle 19,30) da e per Milano, e la rotazione per Napoli (andata alle 12,30; ritorno alle 15,15). Tutti cancellati e circa 20 passeggeri rimasti a terra. E si spera che il pezzo di ricambio arrivi in tempo, altrimenti anche oggi si potrebbe ripetere il copione. Nessun problema registrato, invece, nel collegamento Ancona-Roma: qui infatti SkyAlps continua ad utilizzare il suo Dash, perciò la tratta non ha subito variazioni dovute al guasto tecnico. Nessuno vuole gettare la croce addosso alla compagnia altoatesina: un guasto all’aeromobile può capitare e non è prevedibile. Ma dopo i disservizi a ripetizione causati da Aeroitalia sulla continuità territoriale - giustificati quasi sempre con guasti tecnici - quando i marchigiani vedono voli cancellati, saltano subito sulla sedia. E che l’Atr si rompa proprio alla vigilia della partenza del nuovo corso, non suona per niente come un buon segnale. Ma restiamo ottimisti e speriamo si tratti solo di un inciampo iniziale.

Il bando

Nell’attesa che Ministero delle Infrastrutture, Regione e Enac definiscano il perimetro della nuova gara per affidare in maniera stabile il servizio della continuità territoriale delle Marche dal prossimo ottobre. L’ipotesi è quella di mettere sul piatto più risorse per rendere il bando appetibile e non farlo andare deserto. Nel frattempo, l’augurio è che gli inciampi siano ridotti al minimo. Sfortuna del Sanzio permettendo.