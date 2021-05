Aeroporto Sanzio, offerta più ampia: riprendono i collegamenti con la Sicilia poi si volerà anche a Olbia e a Cagliari

ANCONA - Si riparte da Palermo e Catania, si proseguirà con Olbia e Cagliari. Sono i voli verso le isole a indicare la nuova rotta dell’aeroporto Sanzio, che esce così da mesi di attività portata avanti principalmente con i cargo e con i collegamenti per Trapani e Tirana. Da ieri si è ricominciato a viaggiare verso Palermo (fino a 4 voli a settimana in alta stagione) e Catania (7 giorni su 7 nei mesi di maggiore traffico), mentre è in calendario per le prossime settimane, il riavvio delle rotte verso Olbia e Cagliari (entrambe con 3 frequenze a settimana in alta stagione).



A partire dal 21 giugno invece torna operativa la connessione Ancona-Barcellona, che prevede 2 frequenze per tutto il periodo estivo, ogni lunedì e venerdì. Il Sanzio infatti rientra nell’offerta della linea area spagnola che è pronta a dare nuovo slancio alla stagione estiva con l’aggiunta di un’ulteriore connessione con l’hub a livello internazionale, la base di Barcellona El Prat. Il calendario dei nuovi collegamenti arriva anche al 31 luglio dal 31 luglio, quando la compagnia aerea Croatia Airlines collegherà l’aeroporto di Ancona con Spalato.



I voli in questo caso saranno operati 3 volte la settimana: il martedì, il giovedì ed il sabato con un Dash 8 da 76 posti. La partenza da Ancona è stata fissata il sabato alle 19,05, con arrivo a Spalato alle 20, mentre il martedì ed il giovedì il volo decolla dal Sanzio alle 17,50 per arrivare a Spalato alle 18,45. «Dopo una sospensione forzata, la ripresa dei collegamenti con Catania e Palermo rappresenta una sorta di ritorno alla normalità - sottolinea Carmine Bassetti Ad di Aerdorica -. E nella sua funzione di servizio al territorio, l’aeroporto di Ancona intende rendere sempre più stretto il rapporto di partnership con il vettore».



Anche Varsavia e Bucarest saranno due nuove destinazioni dell’estate 2021 di Tayaranjet collegate con Ancona. il vettore europeo ha annunciato questi nuovi collegamenti aerei una connessione tra la Sicilia (aeroporto di Trapani), le Marche e l’Est Europa.

