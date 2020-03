L’appello di Notari e Maggiorana per la raccolta fondi del Corriere Adriatico: «Aiutiamo insieme Torrette. Così saremo tutti più felici»

ANCONA - La bellezza di Carlotta Maggiorana e l’intelligenza di Paolo Notari: il mix del cuore solidale marchigiano che invita a sostenere la raccolta di fondi del Corriere Adriatico a favore dell’ospedale di Torrette. Un mix che conferma come l’iniziativa abbia colto nel segno riuscendo a coinvolgere personalità e cittadini comuni in una gara di solidarietà. Partecipare è facile: basta inviare un contributo utilizzando il conto corrente aperto presso Banca Finnat, “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus” con l’Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040, codice Swift FNATITRRXXX

L’invito viene da Carlotta Maggiorana, nata a San Severino e cresciuta a Montegiorgio, che ha regalato alle Marche la corona di Miss Italia 2018. Poche e affettuose parole per aderire all’iniziativa e lanciare un messaggio di partecipazione: «Facciamo la raccolta tutti insieme». Paolo Notari, anchorman televisivo e produttore di eventi, evidenzia come «ognuno di noi abbia desiderio di fare qualcosa per gli altri in questo momento di emergenza sanitaria». Il suggerimento, oltre a restare in casa che è fondamentale, è che «senza andar troppo lontano e senza disperdere troppe forze si può aiutare chi conosciamo bene: gli Ospedali Riuniti di Ancona». Come farlo? Notari ha la risposta pronta: «Tramite il nostro giornale, il Corriere Adriatico, che ci dà la possibilità di essere in tanti». Come detto, tutti i lettori possono partecipare, non importa quale sia il contributo. È la conclusione dello stesso Notari: «Poco in tanti faremo tantissimo: prendiamo il coraggio di farlo e saremo più felici».

Un augurio di felicità che passa proprio attraverso la solidarietà e la vicinanza agli operatori della sanità marchigiana attraverso la sottoscrizione per gli Ospedali Riuniti di Ancona. Il nosocomio è al centro dell’assistenza regionale ed è un punto di riferimento, attraverso le sue alte specializzazioni, anche per tutto il Medio Adriatico. Il conto attraverso cui contribuire, aperto presso Banca Finnat, è “Corriere Adriatico per emergenza Coronavirus” Iban: IT 84 O 03087 03200 CC0100061040, codice Swift FNATITRRXXX.

