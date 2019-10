Anticiclone in lento declino nel weekend: domenica le prime insidie, ecco dove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vasta area di alta pressione occupa le latitudini mediterranee e la Penisola Balcanica abbracciando anche l'Italia, dove la prima parte del weekend sarà caratterizzata da tempo stabile e in gran parte soleggiato. Dovremo però fare inizialmente i conti con una debole circolazione depressionaria sullo Ionio che manterrà moderate correnti settentrionali, foriere di residua variabilità su basso Adriatico e Ionio, per senza fenomeni di rilievo. Un lento cambiamento si noterà invece da domenica, quando l'Italia verrà a trovarsi sulla periferia occidentale dell'alta pressione e soggetta ad infiltrazioni umide atlantiche dirette verso Nordovest ed alto Tirreno. Queste si intensificheranno in giornata ed entro sera distribuiranno qualche isolata pioviggine su Golfo di Genova e medio-alto Tirreno. Altrove proseguirà invece la stabilità anticiclonica con cieli soltanto offuscati da velature e strati alti.METEO VENERDÌ. Alta pressione sull'Italia e tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni tirreniche e al Nord (salvo foschie e locali nebbie nelle valli al mattino), ancora qualche annuvolamento lungo l'Adriatico e sull'estremo Sud per una residua circolazione fresca settentrionale in via di esaurimento. Temperature generalmente miti, massime fino a 20-22°C in pianura al Nord, 22-24°C al Centro e al Sud con locali punte superiori su Puglia, Basilicata e isole maggiori. Venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi.METEO SABATO. Pressione stabile sull'Italia seppur con una maggiore presenza di foschie e locali banchi di nebbia al mattino su Val Padana, sulle valli interne del Centro e sui litorali adriatici, per il resto prevarrà il sole ma con tendenza a passaggio di alcuni strati alti al Centro-Nord che offuscheranno il sole e qualche addensamento sulle zone ioniche. Temperature stazionarie, con massime fino a 24°C al Sud (punte di 26°C in Puglia e Sardegna) e 20-22°C al Centro Nord. Venti deboli. Mari poco mossi.METEO DOMENICA. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento sul suo bordo occidentale, con conseguente aumento delle infiltrazioni di aria umida da ovest in grado di portare annuvolamenti irregolari su Nordovest, Prealpi e regioni tirreniche, associati a locali piovaschi entro sera su Liguria centrale e tra Toscana, Lazio e Sardegna. Per il resto bel tempo, pur con cieli offuscati da veli e strati alti e le consuete foschie o nebbie al mattino nelle valli interne. Temperature sempre miti con massime fino a 24/26°C al Sud e sulle isole, 20-23°C al Centro Nord. Venti in rinforzo da sud e mari occidentali tendenti a mossi.