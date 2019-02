L'Ue dice sì ai 25 milioni di euro della Regione per salvare l'aeroporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sospiro di sollievo per l’aeroporto delle Marche “Rafaello Sanzio” e per Aerdorica: la Commissione Europea ha detto sì agli aiuti pubblici per 25 mln di euro da parte della Regione..Aerdorica, che dà lavoro a un centinaio di persone, versa in stato di insolvenza. Dopo un salvataggio autorizzato nel giugno 2017, lo Stato italiano ha notificato alla Commissione il piano per ristrutturare la società. Per le regole Ue sugli aiuti di Stato, le imprese che versano in difficoltà finanziarie possono ricevere aiuti pubblici solo per raggiungere l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità a lungo termine dell'attività e sulla base di determinate condizioni. La Regione Marche fornirà 25 milioni di euro, mentre altre risorse arriveranno da soggetti privati, tra cui 15 milioni da Njord Adreanna (una srl creata dalla società britannica di private equity Njord Partners, con sede a Londra) che dovrebbe prendere il controllo di Aerdorica. Per la Commissione, l'ingresso di un investitore privato nel capitale dimostra la fiducia del mercato nel futuro di Aerdorica, sulla base del piano di ristrutturazione. In più Aerdorica adotterà misure di compensazione, tra cui l'esternalizzazione delle attività di handling, che limiteranno le distorsioni alla concorrenza, in particolare nei confronti di altri aeroporti nella stessa area geografica. Per la Commissione, gli aiuti rispettano le linee guida Ue sugli aiuti di Stato.