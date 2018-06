L'Ucraina è più vicina: partito il collegamento settimanale con Kiev

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Nuove rotte dall’aeoprorto delle Marche Raffaello Sanzio: Sabato 9 Giugno alle ore 9:15 è atterrato il primo di una catena di voli settimanali programmati da Giugno a Settembre, proveniente dall’aeroporto di Kiev-Boryspil in Ucraina. Il volo, operato dal vettore Windrose Airlines, con a bordo 180 passeggeri ucraini, è stato accolto ad Ancona dalla tradizionale “cerimonia di benvenuto” del water cannon grazie all’apporto dei mezzi dei Vigili del Fuoco.“E’ un vero piacere aver dato il benvenuto, come fatto per i passeggeri lettoni domenica 3 giugno, a Windrose Airlines e ai passeggeri ucraini atterrati con il primo volo di sabato ad Ancona. E’ importante sottolineare come i collegamenti per Kiev, in collaborazione con il tour operator TEZ Tour, siano di fondamentale rilievo per il nostro territorio in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico incoming verso le Marche consentendo così di far conoscere una bellissima regione come la nostra. E’ importante sottolineare che i voli per Kiev, così come i voli per Riga già avviati, sono prenotabili anche dall’Italia e potranno favorire, quindi, anche il traffico outgoing verso l’Est Europa” afferma la Dott.ssa Federica Massei, amministratore unico di Aerdorica.I voli per Kiev opereranno ogni sabato, più precisamente da sabato 9 Giugno per poi terminare sabato 8 Settembre con arrivo ad Ancona alle ore 9:15 del mattino e ripartenza alle ore 10:15, con arrivo previsto all’aeroporto di Kiev-Boryspil alle 13:55. Non da ultimo, è importante ricordare l’avvio dell’ultimo dei tre collegamenti operati da Ancona in collaborazione con TEZ Tour per Vilnius previsto in arrivo mercoledì 20 Giugno e che proseguirà poi per tutta la stagione estiva.