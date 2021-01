Terzo presidio Pas Marche, martedì sit in di protesta davanti al Palazzo della Regione: «Riaprite le scuole superiori»

ANCONA - Protesta che non si ferma. Martedì 12 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 17, gli studenti di Priorità alla Scuola Marche svolgeranno, insieme a genitori e docenti, un sit-in statico, di fronte alla scalinata antistante Palazzo Raffaello della Regione Marche, nel rispetto delle norme anti-covid. Chi vorrà partecipare al sit-in dovrà comunicare la propria presenza a questo indirizzo: https://bit.ly/2XsJ3lU.

La petizione, lanciata dal comitato regionale Priorità alla Scuola per riaprire le scuole in sicurezza, ha raggiunto duemila firme in poche ore. Questo è il link per firmarla: https://bit.ly/3oo1lRk.



Il presidio ha lo scopo di chiedere la revoca dell’ordinanza della Giunta della Regione Marche che ha imposto la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Genitori, docenti e studenti che fanno parte e appoggiano Priorità alla Scuola Marche denunciano il fatto che, a maggior ragione con la regione in zona gialla, non è concepibile lasciare le scuole superiori chiuse.

