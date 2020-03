Tamponi anche a domicilio con la Croce Gialla dorica. E appello dell'associazione di Camerano

ANCONA - Croce Gialla Ancona in prima linea per quello che riguarda la lotta alla diffusione del Coronavirus. L’associazione infatti ha messo a disposizione dell’Area Vasta 2 un mezzo con tanto di conducente che sarà chiamato ad accompagnare il personale medico e infermieristico al prelievo dei tamponi presso il domicilio dei pazienti.

Attività che viene svolta in collaborazione con l’Anpas Marche con il mezzo che parte dall’ospedale Carlo Urbani di Jesi e si sposta in tutto il territorio dell’Area Vasta 2 per fare ritorno terminato il giro allo stesso ospedale di Jesi. Un servizio piuttosto impegnativo che viene pianificato la sera antecedente proprio per ottimizzare la presenza nel territorio del personale. Chi invece lancia un appello su Facebook è la Croce Gialla di Camerano che a breve potrebbe fermare i propri mezzi causa mancanza dei dispositivi di protezione individuale in modo particolare le mascherine.

Quello che si chiede è un aiuto alla cittadinanza in modo particolare a tutte quelle ditte che utilizzano questi dispositivi di protezione che potrebbero avere delle giacenze. Non a caso le in molte aziende nel settore della verniciatura, ossidazione e lavorazione dei metalli in genere vengono usate queste tanto ricercate mascherine FFP2 e FFP3. E sono proprio queste mascherine che stanno mettendo in difficoltà la Croce Gialla di Camerano, non certo per i casi di Coronavirus in paese, ma per il numero dei servizi che ogni giorno vengono effettuati dai volontari dell’associazione. Oltre al servizio del 118 con la Gialla di Camerano che a volte arriva fino ad Osimo e Ancona come copertura territoriale, negli ultimi periodi si sono intensificati i trasferimenti nell’ambito regionale con i mezzi dell’associazione che dall’ospedale di Pesaro e da quello di Urbino hanno portato pazienti affetti da Coronavirus ad Ancona e all’ospedale di Fermo. Da qui la richiesta sempre maggiore di mascherine con la Croce Gialla di Camerano che dall’inizio di questa emergenza riconducibile al Coronavirus non si è ancora (e per fortuna) ritrovata nella condizione di dover mettere qualcuno tra volontari e dipendenti in quarantena. Nelle ultime ore qualche mascherina è stata donata, l’emergenza resta con i vertici dell’associazione che fanno sapere di essere disponibili a recarsi ovunque per ritirare eventuali altre donazioni.

