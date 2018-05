Il soccorso è sempre più in volo: eliambulanza in arrivo altre 17 piste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non bastano 29 elisuperfici per un servizio di emergenza-urgenza degno di questo nome. Per un territorio morfologicamente variegato come quello delle Marche ma soprattutto per un sistema sanitario che ha cambiato repentinamente volto, servono molte più aree destinate al decollo e all’atterraggio delle eliambulanze. Precisamente sette nell’area del cratere, sei nelle zone più impervie da raggiungere e quattro nei presidi ospedalieri che ancora non sono dotati di piste dedicate.