Lavoro, al porto di Ancona il Forum "Made in Inail": Acquaroli accoglie il progetto per una maggior sicurezza

ANCONA- All'Auditorium «Orfeo Tamburi» della Mole Vanvitelliana ad Ancona è stata presentata oggi l'iniziativa progettuale dal titolo «Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza nell'area portuale» legata al Piano triennale Inail per la Prevenzione 2022/2024 che definisce le linee di sviluppo delle politiche di settore.

Gli ospiti

Erano presenti tra gli ospiti, per la Regione Marche, il presidente Marche Francesco Acquaroli, l'assessore al Welfare Stefano Aguzzi, l'assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini e l'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni e alcuni consiglieri regionali. Acquaroli ha parlato di «un'occasione importante per fare il punto sulla sicurezza sul lavoro in un ambito strategico per la crescita della nostra Regione come il porto sede di tante attività lavorative e punto di passaggio e incrocio di merci e passeggeri. L'evento, ricorda la Regione, si inserisce nel percorso di testimonianza e confronto che l'Inail intende affermare nel proprio ruolo istituzionale e che vedrà il suo momento conclusivo con l'evento «Forum dellaPrevenzione Made in Inail» previsto a Roma nel mese di ottobre 2023. Il progetto approntato dalla Direzione Regionale Inail per le Marche, in collaborazione con il Dipartimento scientifico di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale Inail, con il pieno coinvolgimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si pone l'obiettivo di fornire alle imprese che operano nell'Area portuale, una metodologia di supporto al processo di autovalutazione e gestione dei rischi e di organizzazione delle attività lavorative, nonché di approfondimento dei rischi infortunistici collegati alla gestione della viabilità di porto mediante utilizzo di software per il monitoraggio ed il controllo dei comportamenti ed un presidio virtuale delle aree comuni.