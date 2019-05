Sgominata la banda dei furti agli anziani: finiscono in manette quattro donne Rom

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sono accusate di decine colpi in case di anziani in tutto il centro Italia: arrestate quattro donne rom.L’operazione è scattata questa mattina da parte dei carabinieri dei comandi provinciali di Ancona e Teramo ed è il frutto di una indagine lunga sei mesi portata avanti dai carabinieri di Osimo. Le 4 donne sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, in concorso, e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Secondo gli investigatori le 4 donne sono responsabili di almeno 24 colpi, messi a segno nelle province di Ancona, Rimini, Teramo, Ascoli Piceno, Viterbo, Rieti, Roma, Pesaro Urbino, Fermo, Forlì Cesena e Firenze.