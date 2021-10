Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 12.53 nelle Marche, replica di magnitudo 2.7 tre minuti dopo. Fermati i treni, domani scuole chiuse

ANCONA - Scossa di terremoto alle 12.53 nelle province di Pesaro e Ancona. Improvviso il boato e poi la paura che prende il sopravvento con le prime chiamate ai vigili del fuoco. L'Ingv ha localizzato l'epicentro a Montefelcino, in provincia di Pesaro, e ha registrato una magnitudo di 4.3 e profondità 38 chilometri. Tre minuti dopo, alle 12.56, l'Ingv ha registrato un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 2.7 questa volta con epicentro a Serraungarina (profondità 37 chilometri), sempre nel Pesarese. Alle 13.25, terza scossa registrata dall'Ingv anche questa volta a Serraungarina di magnitudo 2.3 (profondità 40 km). Al momento non ci sono segnalazioni di danni alle persone ma la paura è stata tanta.

Lo sciame sismico come spesso succede poi è proseguito: di nuovo con epicentro Montefelcino un'altra scossa è stata registrata alle 15.07, questa di magnitudo 2.6

La scossa è stata avvertita da Pesaro fino a Macerata. In molte scuole di Pesaro gli studenti sono usciti applicando il piano anti sismico. Negli appartamenti al secondo piano, l'intensità della scossa ha fatto cadere a terra i soprammobili.

E la notizia come sempre avviene rimbomba sui social: gente impaurita, lampadari che oscillano, tante cose che cadono dagli armadi e un incubo che accompagna tutta la regione ormai da cinque anni con continue scosse per un allarme mai cessato.

Dopo la scossa è stata fermata la circolazione dei treni, Trenitalia, fa sapere che «la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Rimini e Ancona, tra Falconara Marittima e Fabriano e tra Civitanova e Fabriano. I treni in questione sono: FR 9805 e FB 8816 fermi nella stazione di Fano, FB 8818 fermo a Loreto, due merci fermi a Cattolica e uno regionale 3819 fermo a Montemarciano; il 3911 è fermo a Pesaro, 23849 a Macerata. Nessun treno fermo, invece, sulla linea».

Il Comune di Fano ha attivato la struttura del Coc (Centro Operativo Comunale) che, «ha deciso, in via precauzionale e vista la significativa vicinanza con l'epicentro, di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, riservando la giornata odierna e di sabato per le verifiche tecniche».

