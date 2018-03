Sabotaggi al Sanzio Massei furiosa: «Addio solidarietà, 29 licenziamenti»

Gli episodi incriminati

ANCONA - Alta tensione ad Aerdorica. In un clima che si fa sempre più arroventato, spunta al Sanzio una lettera, firmata dall’Amministratore unico, Federica Massei, in cui viene annunciato che da oggi provvederà «a risolvere per giusta causa l’accordo di solidarietà e a procedere con i 29 licenziamenti previsti. Ritengo che per le cause legali – conclude la lettera -, se le troverà in eredità chi mi seguirà, come io ho fatto per i miei predecessori». Una comunicazione che sembra più una replica scomposta a due episodi compiuti da dipendenti, definiti come «sabotaggi».Uno riguarderebbe alcuni «operai specializzati che si sono rifiutati di collaborare nelle operazioni di scarico bagagli». L’altro sarebbe invece legato alla sottrazione di un mazzo di chiavi e sarebbe già stato «denunciato alla polizia». La Massei aggiunge «di aver individuato i responsabili per entrambe le situazioni» e di non voler protrarre oltre «le difficoltà nello svolgimento del servizio pubblico». Segue anche un’altra notizia: «Segnalo a tutti che sono state liquidate le retribuzioni del mese di febbraio e che le due retribuzioni mancanti non dipendono certamente dalla mia volontà».Che sia reale e veramente fattibile, oppure dettato da una reazione d’istinto, l’annuncio degli esuberi è indicativo dei nervi tesi e dell’aria che si respira in aeroporto.Ad Aerdorica il problema numero uno è diventato la mancanza di liquidità, con le casse ormai completamente vuote. Su questo, il governatore Luca Ceriscioli dà rassicurazioni: «gli uffici regionali stanno lavorando per individuare una modalità di erogazione immediata di 1 o 2 milioni di euro compatibile alle normative». Pare ci siano, infatti, divergenze d’opinione tra i tecnici nell’interpretazione delle normative. La tempestività, in questo frangente, è tutto perché Aerdorica rischia di andare in default ancor prima che il Tribunale di Ancona si esprima sull’istanza di fallimento avanzata dal pm Paolo Gubinelli.Intanto, il Consiglio regionale ha ieri approvato la proroga fino al 30 giugno del termine ultimo dei lavori della Commissione consiliare d’Inchiesta, che il prossimo 11 aprile ascolterà i sindacati aeroportuali. Contestualmente, il presidente della Commissione, Sandro Zaffiri, ha inoltrato a Ceriscioli e al presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, una seconda lettera per denunciare «l’indisponibilità dell’Au di Aerdorica a collaborare, anche nella trasmissione della documentazione richiesta». Allegato alla lettera, un elenco di 10 atti non inoltrati, nonostante i vari solleciti ad Aerdorica e alla Segreteria Generale della Giunta, tra cui spiccano «l’elenco dei beni aeroportuali dati in concessione da Enac» e «i pareri resi dal prof. Madonna e dall’avv. Costi sulla fattibilità della deroga ai criteri valutativi dei beni stessi». Molti atti non inviati riguardano la gestione Belluzzi tra il 2014 e il 2015.