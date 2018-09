Prima le raffiche di vento poi la pioggia Rami rotti e alberi caduti, tanti disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri in tanti al mare, questa mattina in tanti con la camicia corta per un clima estivo con tanto di sole e di caldo. Poi all'improvviso cambia tutto e da metà mattina prima con il vento e poi con la pioggia ecco il tanto atteso cambio di stagione con relativo e consistente abbassamento delle temperature. Nella provincia di Ancona i primi disagi e le prime segnalazioni sono arrivate da Senigallia poi è stata la volta del capoluogo e anche di Jesi, nessauna problematica a Fabriano. Un albero è caduto in via Toti ad Ancona, al bypass della Palombella è caduto un lampione, quache problema anche a Sappanico, i vigili del fuoco insieme alle polizia locale e alla polizia sono intervenuti ad ora di pranzo in corso Garibaldi per un cornicione caduto. Chiamate a raffica per i vigili del fuoco, ancora nessun allagamento è stato segnalato.Situazione abbastanza sotto controllo nel pesarese dove sono cadute poche gocce di pioggia ma accompagnate da violente raffiche di vento. Proprio queste hanno causato qualche lieve danno: in particolare a Fano i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la rimozione di rami caduti o pericolanti.