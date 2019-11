Adria Ferries presenta la flotta sostenibile. Ceriscioli: «Investimenti nella giusta direzione»

ANCONA - Il presidente della giunta regionale delle Marche Luca Ceriscioli alla presentazione del rinnovo della flotta di Adria Ferries dell'imprenditore anconetano Alberto Rossi all’insegna della sostenibilità ambientale: «Importante crescere e investire in questa direzione», afferma il governatore in una nota.

«Un programma mirato a migliorare l’eco sostenibilità, l’attenzione al tema dell’economia circolare, il rispetto ambientale e la qualità dell’aria in area portuale è certamente un segno di forte sensibilità dell’azienda, un passo in avanti di grande valore»: così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, questa mattina alla conferenza stampa di Adria Ferries, a bordo della nuova motonave AF Claudia, per presentare il rinnovo della flotta e le nuove apparecchiature di cui la compagnia l’ha dotata in grado di ridurre l’impatto ambientale per contribuire concretamente alla tutela delle risorse naturali.

«Riteniamo che sviluppare tecnologie per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni inquinanti e tutto quello che si può fare in questa direzione – ha aggiunto il presidente Ceriscioli - aiuti ancora di più la vocazione straordinaria del mare, una vocazione del paese e della nostra regione, lo facciamo soprattutto grazie al porto di Ancona e alla portualità in generale, tutte scelte che non fanno altro che dimostrare quanto sia importante crescere e investire in questa direzione».

