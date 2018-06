Partono cantieri Anas: chiusure e deviazioni su 5 strade Statali delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA _ Serie di cantieri e di manutenzioni da parte di Anas: chicusre e sensi unici alternati su cinque strade statali delle Marche.A partire da domani 12 giugno, sono previste limitazioni al traffico per lavori lungo le strade statali 77 VAR “della Val di Chienti”, 78 “Picena”, 210 “Fermana Faleriense”, 256 “Muccese” e 433 “di Val d’Aso”, nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.Sulla strada statale 77 VAR, da domani 12 giugno e fino al giorno successivo (fascia oraria 7:00-18:00), saranno avviati i lavori di pulizia all’interno delle gallerie presenti tra il km 35,000 e il km 40,800. Gli interventi saranno effettuati alternativamente in entrambe le direzioni e prevedono, in particolare, la chiusura totale della carreggiata in direzione Foligno con uscita obbligatoria allo svincolo di Camerino. Successivamente le lavorazioni saranno effettuate nella direzione opposta (Civitanova Mare), con parzializzazione della carreggiata e deviazione del traffico sulla corsia libera.Inoltre, per consentire la manutenzione del verde, a partire da mercoledì 13 giugno e fino alla fine dell’anno, saranno attivi sensi unici alternati, regolati da semaforo o personale di cantiere, su alcune strade statali province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. I tratti interessati riguardano la statale 78 “Picena”dal km 36,000 al km 78,713, la statale 210 “Fermana Faleriense” dallo 0,000 al km 55,164, la statale 256 “Muccese” dallo 0,000 al km 18,700 e infinela statale 433 “di Val d’Aso” dal km 0,000 al km 42,393. Le limitazioni saranno presenti per brevi tratti e secondo l’avanzamento dei lavori tra le ore 6,00 e le ore 18,00 (esclusi i giorni festivi).