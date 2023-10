Torrette fa il bis: è il miglior ospedale pubblico d’Italia

ANCONA - Avrà pure le sue magagne, come le liste d’attesa ancora da smaltire per i contraccolpi dell’emergenza Covid, ma l’azienda ospedaliero universitaria delle Marche si conferma per il secondo anno consecutivo il miglior ospedale pubblico d’Italia. Come già nel 2022, la cittadella sanitaria di Torrette di Ancona sale sul podio insieme all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano) il miglior ospedale privato accreditato.

Restano i due ospedali al top nella classifica del Programma Nazionale Esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un ente pubblico che agisce come organo tecnico-scientifico svolgendo attività di ricerca e supporto nei confronti del Ministro della salute e delle Regioni.



Valutate 331 strutture



Nel report di Agenas, sviluppato su mandato del ministero della Salute, solo le strutture ospedaliere di Rozzano e Ancona - su 331 valutate in tutta Italia -hanno riportato una valutazione di qualità alta o molto alta per almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 esaminate: cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologia, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso, gravidanza e parto).

Sono 195 gli indicatori calcolati nell’indagine del Programma nazionale esiti: 170 riguardano l’assistenza ospedaliera vera e propria (66 di esito-processo, 88 di volume e 16 sull’ospedalizzazione) gli altri 25 sono relativi all’assistenza territoriale, valutata tramite indicatori indiretti, in termini di ospedalizzazione evitabile (14 indicatori), esiti a lungo termine (7) e accessi impropri al pronto soccorso (4).



L’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, circa 4mila dipendenti e un bilancio di 435 milioni di euro, è l’unica struttura sanitaria delle Marche sede di Dea di secondo livello. Le sue punte d’eccellenza sono note in tutt’Italia, tanto che l’ospedale di Torrette è stato scelto dopo traumi sportivi da campioni di motociclismo come Valentino Rossi e Pecco Bagnaia, operati agli arti nell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, o da ciclisti come Cipollini o Ulissi, per interventi di ablazione al cuore eseguiti nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia. Ma il Programma nazionale Esiti di Agenas, osservatorio permanente sull’assistenza ospedaliera del nostro Paese, premia proprio la capacità degli ospedali di mantenersi su standard qualitativi d’eccellenza in tutte (o quasi) le 8 specialità monitorate.

«Il nostro obiettivo è valutare le qualità delle cure in generale. Mettendo insieme i risultati dei singoli reparti, nelle strutture che si sono potute valutare sul numero su tutti gli indicatori disponibili, risaliamo anche all’attività generale degli ospedali. - ha detto il direttore generale di Agenas Domenico Mantoan, presentando ieri a Roma l’ultima edizione del Pne, basata sui dati del 2022 - I due ospedali dove abbiamo riscontrato qualità elevata in tutti i reparti sono l’Irccs Humanitas e l’ospedale pubblico di Ancona. Va sottolineato che ci sono ospedali che hanno magari massima eccellenza in alcune discipline e poi sono carenti in altre».



Prima e dopo



Un giudizio di cui va legittimamente fiero Michele Caporossi, il direttore generale che fino al novembre scorso, prima di andare in pensione, ha guidato l’azienda ospedaliero universitaria delle Marche. «Aver ottenuto per il secondo anno consecutivo questo riconoscimento di Agenas ci rende orgogliosi - commentava ieri - Al di là di tutti i problemi di risorse, che c’erano e ci sono anche oggi, ci siamo guadagnati i galloni di ospedale di massima qualità nella fascia dell’alta specializzazione. La valutazione di Agenas tiene conto dei dati clinici, ma anche di quelli economici, dell’efficienza del servizio sanitario prestato, oltre che dell’efficacia». Per il suo successore Armando Gozzini, subentrato a gennaio, la conferma «dimostra i meriti e il grande impegno della classe medica, sanitaria, infermieristica».