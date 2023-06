Nuovo soccorso nel Mediterraneo, la Humanity 1 salva 30 migranti che sbarcheranno ad Ancona

ANCONA - Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale. Trenta persone a bordo di un gommone sovraffollato sono state tratte in salvo dall'equipaggio dell'Humanity 1. Tra loro ci sono quattro donne e 11 minori, compreso un neonato di due mesi. «Senza attrezzature di salvataggio e carburante sufficiente, erano in mare da più di due giorni. Sono esausti e alcuni di loro soffrono il mal di mare», spiega l'ong. Alla nave umanitaria è stato assegnato come porto di sbarco quello di Ancona, «a quasi 1.400 chilometri di distanza».