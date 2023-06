La nave “Humanity 1” salva 30 migranti nel Mediterraneo, la Ong: «Sbarcheremo ad Ancona». Il ministero smentisce

ANCONA - Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale. Trenta persone a bordo di un gommone sovraffollato sono state tratte in salvo dall'equipaggio dell'Humanity 1. Tra loro ci sono quattro donne e 11 minori, compreso un neonato di due mesi. «Senza attrezzature di salvataggio e carburante sufficiente, erano in mare da più di due giorni. Sono esausti e alcuni di loro soffrono il mal di mare», spiega l'ong.

«Ad Ancona nuovo sbarco di migranti». Ma il ministero smentisce

In un primo momento la stessa organizzazione ha annunciato che i trenta migranti sarebbero sbarcati al porto di Ancona: comunicazione smentita dal ministero che avrebbe comunicato un'altra destinazione per l'attracco della nave umanitaria, senza escludere però che in futuro il porto del capoluogo marchigiano potrebbe essere preso in considerazione per altri sbarchi.