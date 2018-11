Moscatello confermato segretario generale â€‹della Filmcams Cgil Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Joice Moscatello è stato confermato segretario generale della Filcams Cgil Marche, la categoria che si occupa del commercio e della grande distribuzione. E’stato rieletto,a grande maggioranza, dall’assemblea del congresso regionale che si è svolto nei giorni scorsi.«Il settore del terziario – dichiara Moscatello –va affrontato da due angolazioni, entrambe volte al futuro. La prima per capire in che modo creare sviluppo in ambiti strategici come turismo e cultura in primo luogo; il secondo punto di vista, invece, è quello di individuare nuove tutele del lavoro precario, una delle tante conseguenze delle liberalizzazioni selvagge».