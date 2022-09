ANCONA - La cena per farli conoscere. Se si trattasse di un film, questo sembrerebbe proprio essere il titolo giusto. La cena in questione è andata in scena lo scorso venerdì a Senigallia. Presente il segretario federale della Lega Matteo Salvini, nelle Marche per uno dei tanti incontri elettorali che lo accompagneranno fino alla chiamata alle urne del 25 settembre. Tra i partecipanti, oltre ai militanti del Carroccio, imprenditori, esponenti della società civile e di associazioni di categoria. Ma a far più rumore è la presenza di Enrico Brizioli, direttore medico-scientifico del gruppo della sanità privata Kos. Considerato vicino al centrosinistra, vederlo ad un evento della Lega - peraltro da guest star, avendo anche un posto al tavolo di lavoro con Salvini - è suonato quantomeno strano ai più.



Il trait d’union

Stranezza giustificata dai maliziosi con la presenza, a quella stessa cena, di una figura molto chiacchierata tra i corridoi del gotha leghista marchigiano. Quella di Monica Acciarri, candidata in quota Carroccio alle Regionali del 2020 e prima dei non eletti nell’Ascolano. Ma il suo pedigree politico parte da molto più lontano, quando correva sotto una bandiera del tutto diversa. Acciarri è infatti stata capo della segreteria dell’assessore alla Sanità del Partito democratico Almerino Mezzolani nell’era dello Spacca II. Poi era uscita dai radar di Palazzo Raffaello nel 2015, quando l’ex governatore fu battuto alle urne da Luca Ceriscioli. Nel frattempo, dal centrosinistra Acciarri è traslata al centrodestra, approdando nel gruppo della Lega. Data l’esperienza accumulata nel settore sanitario, già nel 2020 era data nella rosa dei papabili per un ruolo di assessore esterno nella giunta Acquaroli, con qualche opzione per la delega poi andata a Filippo Saltamartini.

L'ostacolo politico

Ma l’illusione è presto svanita e la motivazione del niet sarebbe stata proprio legata, tra le altre cose, al suo passato troppo vicino al Pd. Un peccato originale che in molti non le perdonano nella Lega. Tuttavia, ora che si rende necessario il rimpasto di giunta per sostituire i tre assessori candidati al Parlamento - con conseguente redistribuzione delle deleghe - Acciarri avrebbe sperato in una seconda chance. E, sempre i più maliziosi, hanno visto nella presenza di Brizioli alla cena con Salvini un suo tentativo di accreditarsi con il settore e con il leader della Lega. Al netto delle dietrologie, le sue reali quotazioni per un posto in giunta sono basse, dal momento che il Carroccio punterebbe su Daniela Tisi e Andrea Antonini per sostituire gli uscenti Giorgia Latini e Mirco Carloni. E sarebbe proprio l’assessora Latini il principale sponsor di Acciarri nell’esecutivo Acquaroli. Opzione tuttavia ormai poco probabile.Tuttavia, se davvero Antonini alla fine facesse il suo ingresso a Palazzo Raffaello, per lei si libererebbe un posto in Consiglio regionale da prima dei non eletti ad Ascoli. Magra consolazione, ma meglio di niente.