Il consigliere Mirko Bilò "duetta" in radio con Albano nella trasmissione dedicata alle Marche

ANCONA - Un duetto d'eccezione è andato in onda questa mattina in un programma radiofonico molto particolare. Ai microfoni il grande artista Albano Carrisi, reduce da una spettacolare performance a Sanremo, e il consigliere regionale della Lega Marche Mirko Bilò, che si sono ritrovati su Radio Libertà nazionale per partecipare ad un focus sulle Marche.

Albano, pugliese doc, è legato da una forte amicizia con Bilò, marchigiano purosangue: insieme condividono valori e passioni per la propria terra: l'artista di Cellino San Marco, 80 anni il prossimo 20 maggio, ha particolarmente apprezzato la nuova legge sull'ittoturismo di cui il consigliere regionale è stato primo firmatario.

Bilò, che è stato anche tra i fondatori dell’Associazione Riviera del Conero, è tra i pionieri del turismo dell’esperienza frutto della narrazione del territorio e del made in Marche. Quando era sindaco di Numana ha consegnato il premio alla Carriera proprio al cantautore, molto amico dello scrittore giornalista Primo Aprile, che li ha fatti conoscere.

«L’ittiturismo - ha spiegato Bilò alla radio - amplia alla piccola marineria locale il carnet dell’offerta non limitandola alla pura vendita del pescato». E poi la musica. Mirko Bilò, infatti, è anche primo firmatario della legge sulle Città della Fisarmonica, strumento che anche quest’anno non ha mancato di essere protagonista come Albano a Sanremo e che ha in Castelfidardo e nei borghi a ridosso del Conero i leader mondiali della produzione.

