Sole, caldo e temperature ideali: tanta gente al mare E domani ci sarà il bis

ANCONA - Doveva essere un fine settimana da mare e così è stato. Tutti al mare già dalle prime ore del mattino con tanta gente in spiaggia e con i più temerari che si sono anche un bagno. Tanto lavoro per i bagnini a Gabicce, Pesaro, Fan e Senigallia ma anche ad Ancona e nelle località delle province di Macerata, Fermo ed Ascoli. Mare con tanta gente proveniente annche da fuori e dalle località lontane dalla costa. E per domani considerato che il tempo continuerà ad essere bello ci sono tutti i presupposti per un altro super bis.