Le Marche al voto in 16 Comuni Seggi aperti solo oggi dalle 7 alle 23

ANCONA - L’avanzata delle liste civiche, il Movimento 5 Stelle e la Lega presentissimi nei Comuni più importanti e 57 candidati per 16 poltrone da sindaco. Le Marche si presentano così al primo test elettorale dopo il voto del 4 marzo che ha modificato nel profondo la geografia politica del Paese: la sfida più importante è la conquista di Ancona.Il centrosinistra cercherà di non perdere il capoluogo di regione e per questo ha schierato il sindaco uscente Valeria Mancinelli che deve vedersela con il centrodestra e Stefano Tombolini, con i pentastellati e Daniela Diomedi e con la lista civica Altra idea di città e Francesco Rubini. Quattro in tutto i Comuni che potrebbero andare al ballottaggio il 24 giugno: oltre Ancona c’è Falconara, Porto Sant’Elpidio e Grottammare.Tutti gli altri procedono con l’elezione diretta del sindaco: le urne si sono aperte questa mattina alle 7 e si chiudono stasera alle 23: 178.264 i marchigiani chiamati ad esprimersi nei sedici Comuni che aprono il nuovo ciclo amministrativo. Di questi 10 insistono nelle tre province del cratere marchigiano: Ussita, in provincia di Macerata, è il paese più piccolo chiamato ad eleggere il primo cittadino (420 abitanti). Dopo le dimissioni del sindaco Rinaldi dal 2017 è stato ammministrato dal commissario governativo Passerotti: due i candidati che si sfidano per la poltrona del Municipio, Vincenzo Marini Marini e Giovanni Marronaro. Commissari prefettizi anche a Ripatransone e Penna San Giovanni. Su 57 aspiranti sindaco 10 sono donne: due sono le candidate di Ancona e così nella piccola Gagliole (655 abitanti) dove non si è ripresentato il sindaco “a costo zero” Mauro Riccioni.Otto i Comuni che non contemplano la presenza femminile tra gli ipotetici primi cittadini (Ostra Vetere, Morro d’Alba, Ripatransone, Montegiorgio, San Ginesio, Penna San Giovanni, Ussita ed Auditore). Solo quattro invece i sindaci uscenti decisi a restare in campo: assieme alla Mancinelli (Ancona), Damiano Costantini (Chiaravalle), Enrico Piergallini (Grottammare) e Nazareno Franchellucci (Porto Sant’Elpidio).