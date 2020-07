La ministra Azzolina rassicura: «Col Recovery fund nuovi istituti e addio classi pollaio. E il 14 settembre tutti a scuola»

ANCONA - «Via le le classi pollaio e istituti più moderni con i soldi del Recovery Fund. Si torna tutti a scuola regolarmente il 14 settembre». È perentatoria nelle sue rassicurazioni la ministra per l'Istruzione Lucia Azzolina, oggi ad Ancona al termine di un confronto con i responsabili locali del settore, compresi i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, della Regione Marche e dell'Ufficio Scolastico regionale.

LEGGI ANCHE:

Videochiamate hard con i minori e tariffario per il materiale porno: sgominata rete di pedofili anche nelle Marche

Coronavirus, un nuovo positivo nelle Marche su più di mille test: è dell'Anconetano/ I tamponi analizzati in tutta Italia in tempo reale

«Sto viaggiando in tutti i territori italiani per verificare le criticità di ogni singola regione - ha spiegato la ministra -. Il Decreto Rilancio ha già previsto un miliardo e 600 milioni di euro - ha continuato - e ho chiesto un altro miliardo e 300 milioni, entro settembre la scuola potrà disporre di 2,9 miliardi d'investimento, cui si aggiungono altri 236 milioni di euro di libri scolastici gratuiti per gli studenti in difficoltà». Edilizia scolastica, abbattimento delle classi pollaio, contrasto alla dispersione e povertà educative. Questi i quattro settori principali nei quali il ministero dell'Istruzione intende investire con i maggiori fondi che arriveranno al sistema dell'Istruzione dal Recovery fund: «Sono soldi importantissimi: una parte andrà nella direzione di diminuire il numero di alunni per classe e per fare un investimento in edilizia scolastica: servono strutture più belle e con arredi adeguati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA