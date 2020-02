Nuovi voli al Sanzio: si presentano dieci compagnie e propongono 45 rotte

ANCONA - Sono dieci le compagnie aeree che hanno risposto all'avviso della Regione Marche per acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare al bando per la concessione di aiuti all'avviamento di nuove rotte all'Aeroporto delle Marche «Raffaello Sanzio».

Il termine era scaduto il 31 gennaio scorso e queste sono le compagnie che hanno presentato la manifestazione d'interesse: AirCorsica, Alitalia, Bulgarian Air Charter, Dat, EasyJet, Eden Viaggi, Nordica, Transavia, Volotea, Wizzair. Secondo quanto si apprende i collegamenti proposti sono 45, nazionali ed esteri. Gli aiuti previsti non potranno essere superiori al 50% dei diritti aeroportuali per tre anni. La manifestazione d'interesse non vincola alla partecipazione al bando di gara che verrà emanato in futuro.

