ROMA – Un anno fa, nelle Marche, i biglietti venduti della Lotteria Italia sono stati 174.450. E’ andato alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, pari a 61.880, riferisce Agipronews. A seguire, per vendite assolute, Pesaro Urbino (36.400), oltre 28mila tagliandi a Macerata, poco più di 28mila anche a Fermo. Ascoli Piceno ultima per tagliandi staccati in assoluto, 19.500.

© RIPRODUZIONE RISERVATA