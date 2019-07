Principio d'incendio al palazzo della Regione: evacuati i dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allarme incendio in Regione: evacuati i dipendenti. L'allarme è scattato intorno alle 13,30 negli uffici del Consiglio regionale a Palazzo delle Marche, in piazza Cavour.Il principio di incendio si sarebbe sviluppato al piano terra, ma il fumo avrebbe invaso anche altri locali. Per questo i dipendenti sono stati fatti uscire in piazza Cavour. Ma dopo circa un'ora, con l'allarme rientrato, hanno poTuto tornare al lavoro.