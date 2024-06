ANCONA Il Cup continua a funzionare a singhiozzo. Ancora criticità nella giornata di ieri, con entrambi i contatti telefonici del servizio ciclicamente knock-out. «Non disponibile» dice lo smartphone del numero. Ma dura poco: un paio di tentativi ed ecco la connessione. Che viene persa subito dopo. Montagne russe che i cittadini marchigiani eviterebbero volentieri quando di mezzo c’è la prenotazione di esami sanitari.

APPROFONDIMENTI L’EMERGENZA Ancona, hacker all’attacco. Cup di nuovo in tilt. Carle, direttrice Ars: «È il G7 che fa gola». Cosa è successo



Le indagini

Intanto proseguono le indagini della Polizia postale per cercare di fare chiarezza sul secondo tentativo di incursione nei sistemi informatici della Regione, quello riscontrato mercoledì e che per alcune ore ha mandato completamente il tilt il sistema centralizzato di prenotazione. Colpa della quarantena obbligata di tutto il sistema informatico regionale, necessaria a verificare che non ci siano state intrusioni o fughe di dati. Coinvolto ovviamente anche il database delle ricette dematerializzate, quello su cui si basa il servizio Cup. «Siamo presenti in Regione col nucleo Nosc, quello che interviene e si occupa della prevenzione di attacchi informatici alle strutture essenziali» comunica il dottor Lorenzo Sabattucci della Polizia di stato, dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica Marche. Che avverte: «Gli elementi sono ancora molto pochi».

I passi

Gli agenti continueranno comunque la loro attività per far luce su tentativi di incursione. «La Procura è già stata allertata e non appena avremo raccolto gli elementi necessari li comunicheremo» assicura il dottor Sabatucci. Ancora presto, dunque, per parlare di matrici. Così come per dire con certezza se i due episodi (quello di mercoledì e quello del 19 maggio scorso) siano collegati. «Al momento non ci sono elementi che depongano in questo senso ma dobbiamo capire cos’è successo in queste ore» spiega il dirigente. Che pur dovendo rimanere nel perimetro del segreto d’indagine, prova a spiegare cosa sia successo l’altro ieri in Regione. «I perimetri informatici hanno dei sistemi di sicurezza, non è un segreto. Sistemi che «danno alert laddove ci sono segnali di minacce o indicazioni in questo senso». Appena ricevuto l’alert, dalla Regione è partita la telefonata alla Polizia. Non è ancora noto l’oggetto del desiderio degli hacker ma pare che siano state interessate «macchine non collegate a servizi con l’utenza». Certo è che «l’attenzione resta massima». Parlando dell’impatto che questo genere di attacchi può avere sull’utenza, la dottoressa Flavia Carle, direttrice dell’Ars Marche, mette le mani avanti. Per ogni tentativo di intrusione sarà necessario mettere in quarantena l’intero sistema informatico delle Marche? «Dipende dalle circostanze, sarebbe come chiedere se un incidente si riproporrà con le stesse dinamiche» avverte.

I casi

Ogni caso fa storia a sé, insomma. «Stiamo predisponendo i sistemi di sicurezza necessari e mi pare che stiano funzionando» rivendica. Chiaramente «nessuno ha la sfera di cristallo». Come a dire: chi vivrà vedrà. Un’altra certezza è che «il potenziamento dei livelli di sicurezza non si può fare in 24 ore. Stiamo procedendo passo passo e con successo, visto che siamo riusciti a fermare i malintenzionati» conclude Carle. Ora toccherà attendere. Attendere che i ladri cibernetici facciano la loro prossima mossa, così da lasciar fare la loro agli informatici della Regione e della polizia. Ben inteso: non è detto che quelli degli ultimi giorni siano stati gli ultimi disagi.