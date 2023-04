Fondazione Ospedale Salesi, c'è il nuovo Cda guidato dalla presidente Cinzia Cocco

ANCONA - Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Ospedale Salesi Onlus. La compagine, designata per il triennio 2023 – 2025, vede al vertice la dottoressa Cinzia Cocco, nominata presidente della Fondazione dal primo aprile. Riconfermata nel ruolo di direttore la professoressa Laura Mazzanti, consigliere designato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche.

Numerose le attività svolte quali musico terapia, clown terapia, gioco terapia, pet therapy, ora anche a domicilio per bambini oncologici, robot therapy, Culla di Tin, laboratori di Orto in corsia e Riuso, Yoga per i bambini affetti da fibrosi cistica e NeurOncoPed2023, il racconto live delle storie dei bambini affetti da tumore al cervello, dalla diagnosi al trattamento. L’attenzione è stata rivolta anche alle pazienti ostetrico-ginecologiche in stretta collaborazione e sinergia con il personale medico e paramedico.

Fondazione Salesi, il nuovo consiglio di amministrazione

Riconfermati nel CdA la dottoressa Maria Rita Materazzi, Consigliere rappresentante del Comune di Ancona, il dottor Fabrizio Burzacchini, Consigliere rappresentante della Provincia di Ancona, la dottoressa Filomena Felcini Fiore, Consigliere rappresentante dell’Associazione Patronesse per l’Assistenza del Bambino Spedalizzato, il professor Fernando Maria De Benedictis, consigliere rappresentante dell’Associazione Patronesse per l’Assistenza del Bambino Spedalizzato, l’avvocato Saverio Sabatini, Consigliere rappresentante dei Soci Promotori.

Nella compagine dei Partecipanti, il professor Luca Butini, rappresentante dell’Associazione Anlaids, dott. Andrea Ariola, rappresentante della Società ICom SpA, il dottor Niccolò Matteo Monicelli, rappresentante della Società Simonetta SpA, il dottor Danilo Falappa, direttore Generale della Società Innoliving SpA. Presidente del Collegio Sindacale Camillo Catana Vallemani, sindaci effettivi Serenella Spaccapaniccia e Mauro Sebastianelli.