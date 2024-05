Al Passetto (domani ore 12) arriva il camper del giornalista Eric Jozsef: «Per cambiare l’Europa»

ANCONA Arriva a bordo d’un camper, stelle dorate su fondo blu, al motto di “Stati uniti d'Europa. La strada giusta”. Arriva da Urbino, Eric Jozsef: domani (domenica 26 maggio) a mezzogiorno sarà ad Ancona, al Passetto. Scrittore e giornalista francese, corrispondente in Italia del quotidiano Libération, è innanzitutto un supereuropeista. «Sarò lì a fare volantinaggio». Si mette al servizio della causa da candidato qual è alle elezioni dell'8 e 9 giugno, con la coalizione nata dall'accordo tra +Europa e Italia Viva, insieme a Socialisti, Radicali, Libdem e Italia c'è.

«Ho risposto alla chiamata di Emma Bonino» racconta, presentandosi con un proclama, che è un principio, ma è soprattutto un fine: «Bisogna cambiare il governo europeo, renderlo autonomo».

Spiega il metodo per centrare l’obiettivo: «Va eliminato il voto all’unanimità». Procede con la concretezza di un esempio: «L’Ungheria è uno dei 27 paesi dell'Unione che pesa l'1% sul Pil europeo. Il suo pronunciamento contrario può bloccare qualsiasi decisione». Amplifica quello che per lui è un paradosso, con una comparazione: «È come se Tajani. che è vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, prima di compiere una scelta si appellasse alle venti regioni italiane». Dalla macro visione della Ue arriva al corollario-local: «Mi appello ai tanti ragazzi che sto incontrando. Si sentono marchigiani, italiani, europei». Il futuro per Jozsef è nei loro sguardi: «Difendere l’Europa è difendere se stessi, anche la bellezza di questa terra».