Bivacchi e party, segnalati gli irriducibili del sabato sera

ANCONA - Gli irriducibili del sabato sera non li ferma nemmeno il Coronavirus. Sono 24 le persone denunciate perché trovate in giro senza giustificato motivo, di cui 18 dai carabinieri, su un totale di 426 identificate nel territorio provinciale nell’ambito dei controlli predisposti dal comandante Cristian Carrozza. Gli indisciplinati sono i privati cittadini che proprio non ce la fanno a restare in casa. Sabato notte le Volanti della questura dorica hanno denunciato 6 persone, tra cui 3 romeni (due uomini e una donna) che, bottiglie di birra in mano, bivaccavano in via Martiri della Resistenza senza rispettare le distanze di sicurezza e due moldavi di 24 e 26 anni che cantavano e ballavano sotto i portici di via Marconi: siccome erano ubriachi, è scattata pure la sanzione. Brividi alle 2 quando un automobilista si è dato alla fuga in via Matteotti alla vista di una pattuglia della polizia: inseguito e fermato, il 35enne anconetano è stato denunciato. Qualcuno se l’è cavata con una lavata di capo, come gli universitari che sabato sera hanno organizzato un party in un appartamento sulla Flaminia: a mezzanotte il vicino non riusciva a prendere sonno e ha avvertito il 112. Gli studenti sono stati costretti a staccare la musica e tornare a casa. Guai, invece, per due ragazzi sorpresi in auto a Collemarino.

«Andavamo a fare una birretta, ma è tutto chiuso» si sono giustificati con i carabinieri: denunciati entrambi. L’emergenza Covid non arresta i bivacchi in via Lamaticci, di fronte alla stazione: i residenti hanno segnalato per l’ennesima volta la presenza di stranieri che si ritrovano a bere e mangiare sulla piattaforma all’incrocio con via Dalmazia. Non è bastata, evidentemente, la mozione della Lega approvata in Consiglio comunale mesi fa. Il virus non mette i freni neppure ai pusher. A Camerano un 21enne è stato denunciato perché in possesso di 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1000 euro: tutto il materiale è stato sequestrato. Sempre a Camerano, i carabinieri hanno denunciato un 60enne che girava in auto con un coltello a serramanico. Sono giorni duri anche per i mendicanti, come lo straniero domiciliato a Jesi denunciato perché chiedeva l’elemosina fuori da un supermercato a Monte San Vito o il 35enne nigeriano sorpreso in via Bixio, a Falconara.

