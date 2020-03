Effetto Coronavirus. Anche la movida tira il freno: i locali adesso chiudono

ANCONA - Anche la movida tira il freno, prima ancora dell’incontro del sindaco Mancinelli con le categorie dove è stato annunciato che le forze dell’ordine scenderanno in piazza per evitare gli assembramenti e disperderli. In piazza del Papa, cuore del ritrovo giovanile, affollatissimo nonostante l’allarme Coronavirus, chiudono temporaneamente i primi locali: il “Raval” e “O acqua o vino” hanno deciso di dire basta, in attesa di tempi migliori. E anche il Bar Giuliani «ha deciso di chiudere ogni attività di bar, catering e ristorazione fino a data da destinarsi». Stop anche per il Gasoline e il ristorante Palombaro. Ma c’è anche chi va contro corrente e sfida la psicosi. Ieri in via Marsala ha debuttato Wellness Food, bistrot & store dedicato agli sportivi e a tutti gli amanti della sana alimentazione.

«L’idea nasce da un progetto preciso: offrire pasti salutari, poveri di grassi e zuccheri, per sportivi e non» spiega la titolare Antonella Garbati che nell’attività ha coinvolto il fratello Andrea e le collaboratrici Barbara Lori e Sara Pesaresi. «Proponiamo cibo grammato per chi segue una dieta specifica, prepariamo colazioni, pranzi, cene e merende. Serviamo solo bevande sugar free. Ma ai dolci non rinunciamo: li facciamo tutti noi con farine integrali e d’avena e dolcificanti naturali come la stevia. Il cibo per noi è uno stile di vita - sorride Antonella, lei stessa appassionata di palestra -. Certo, il momento non è dei migliori: abbiamo dovuto rinviare l’inaugurazione per l’emergenza del Coronavirus, ma appena la situazione sarà tornata alla normalità, recupereremo con un grande party. Potevamo aprire in un altro momento, ma ci siamo detti: perché non adesso? In fondo, osserviamo tutte le regole del decreto governativo, abbiamo tavoli a 1,5 metri di distanza e ci siamo organizzati con le consegne a domicilio».

C’è chi apre e chi chiude, in attesa che l’emergenza cessi. In piazza del Papa la Raval Family si è fermata. «A seguito di un difficile processo decisionale, abbiamo scelto di chiudere momentaneamente i locali Raval e O Acqua O Vino - l’annuncio su Facebook - La decisione nasce dalla volontà di confrontarsi con le autorità su come gestire al meglio questa complicata situazione, limitando al massimo le occasioni di contagio nella nostra città. A seguito del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri, pur non essendo in “zona rossa”, sentiamo la necessità di contribuire nel nostro piccolo alla soluzione di questa situazione critica, sperando si possa risolvere al più presto. E’ nostra priorità adottare tutte le misure del caso per riaprire quanto prima nella massima sicurezza. Non vediamo l’ora di tornare a farci un cocktail insieme».

Di piazza del Papa si è parlato ieri in un incontro tra il sindaco Mancinelli, il vice Sediari, la polizia locale, i responsabili del settore commercio e artigianato: Questura e Prefettura sono state interessate per evitare gli assembramenti e disperderli. Via a comunicazione capillare, controlli e sanzioni. Nei mercati dovranno essere garantite le distanze di sicurezza, in quelli al coperto personale del Comune verificherà le presenze per scongiurare affollamenti. Sospese, infine, le mostre mercato di Coldiretti, Archi e Antiquariato.

