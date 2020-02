Ancona, guanti e volto coperto al concorso per infermieri. Attesi 700 candidati al palasport. Staranno distanti almeno un metro

ANCONA - Test e mascherine per gli aspiranti infermieri. Si prevede l’arrivo di 600-700 candidati, stamattina, per la selezione scritta, rispetto a 1.479 domande pervenute. All’ingresso del PalaPrometeo di Ancona troveranno a disposizione mascherine e guanti. Il concorso servirà a garantire il fabbisogno di infermieri per fronteggiare l’eventuale emergenza Coronavirus, per coprire carenza di personale (57 professionisti in uscita entro aprile) specie al Pronto soccorso e per programmare un’efficace stagione estiva in vista delle ferie. Le graduatorie, infatti, sono esaurite e non ce ne sono altre disponibili nella regione. «Il mancato svolgimento della prova - spiega in una nota l’Azienda ospedaliera - potrebbe produrre interruzioni o sensibili riduzioni nell’erogazione dei servizi sanitari, specialmente in una fase in cui il fabbisogno del personale sanitario è di particolare importanza».

LEGGI ANCHE:

Atmosfera tesissima tra l'esecutivo e il governatore Ceriscioli: il Governo impugna l'ordinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA