Emergenza Coronavirus: esauriti tutti i posti speciali per i senza fissa dimora

ANCONA - «I venti posti letto presenti al centro di accoglienza il Tetto per Tutti in via Flaminia ad Ancona sono esauriti. La struttura, unico caso nell’ambito territoriale della regione, è gestita totalmente dal Comune di Ancona con gli ospiti che sono chiamati a rispettare tutte le regole restrizioni comprese circa il contenimento e la diffusione del Coronavirus. Al momento non sono segnalate criticità in materia con il personale interno alla struttura che monitorizza l’intera situazione ma anche il rispetto delle regole». A parlare è l’assessore alle Politiche Sociali Emma Capogrossi che poi aggiunge con un velo di preoccupazione.

«Se la situazione al Tetto per Tutti è sotto controllo quello che ci preoccupa in queste ore sono le notizie che arrivano da alcuni centri di assistenza gestiti da altri soggetti che si trovano nei comuni limitrofi - sottolinea l’assessore - E proprio la mancanza di personale in questo momento di emergenza per una serie di motivi potrebbe mettere in difficoltà queste strutture, alcune delle quali sono già in affanno. Il rischio è quello che in caso di interruzione del servizio molta gente possa ritrovarsi in mezzo alla strada non sapendo dove andare, ma sopratutto dove trascorrere la notte non rispettando quindi le direttive circa il contenimento della diffusione del Virus. Impensabile a questo punto ipotizzare un ampliamento di posti in via Flaminia». Il Comune di Ancona da alcuni giorni ha inoltre attivato il numero 071/54488 per richiedere in formazioni su spesa e farmaci a domicilio. «Appena è scattata questa emergenza - conclude l’assessore alle Politiche Sociali Emma Capogrossi- il nostro pensiero è andato a tutte quelle persone fragili ovvero malati, anziani in difficoltà ma anche a quei soggetti che al momento si trovano in isolamento per disposizione dell’autorità sanitaria. Il numero è riservato solo ed esclusivamente a queste persone con l’operatore che sarà in grado di dare tutte le informazioni del caso circa la spesa a domicilio ma anche la consegna dei farmaci». Il numero è attivo tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19. Chi volesse fare parte di questa rete può chiamare il numero 0712222196.

